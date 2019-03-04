用山泉水洗臉後鼻血流不止 醫生竟夾出蠕動暗褐色物體

2019-03-04 23:41

〔即時新聞／綜合報導〕日前中國廣東珠海的王姓女子和友人登山時，在山澗洗了把臉，沒想到出現鼻塞和流鼻水的症狀。王女求診後，耳鼻喉科的醫生竟從王女鼻腔中夾出長達5公分的水蛭。

根據《羊城派》報導，起初，王女對於鼻塞和反覆流血的症狀時並不以為意，覺得只是因為「上火」，不過連續幾天症狀都沒有改善，經家人勸說下才前往醫院看診。

經醫師使用鼻內鏡內診後發現，王女右鼻腔中有暗褐色的物體吸附在裡面，初步判斷是一隻水雉，還會蠕動。隨後，醫師噴入麻醉劑，水蛭的吸附能力有所減弱。醫師使用鉗子家出後測量發現，該隻水蛭長達5公分。王女飽受驚嚇，「沒想到是有蟲爬進去了，洗臉的時候完全沒有注意，太嚇人了！」

廣東省第二人民醫院珠海醫院耳鼻喉科主任張學輝表示，水雉的幼蟲體積非常小，肉眼不易察覺，如果直接飲用或以溪水洗臉，幼蟲就可能經由呼吸道或口腔進入人體寄居。幸好王女及時至醫院求診，否則以水蛭的吸附能力，將不斷吸血長大後患無窮。

張學輝表示，春夏是水蛭活動的高峰期，特別是到潮濕的山林與草原遊玩時，應著長褲。此外也不要生飲或生食。如果發現有異物感，應盡速就醫，交由專業醫生處理。

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