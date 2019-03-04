膠帶封4足藏行李箱 走私1529隻瀕危龜類被棄置機場

菲律賓警方昨（3）日查獲瀕危龜類走私案，超過1500隻龜類被膠帶封住4足後，放置於4個行李箱內棄置於馬尼拉機場，身價至少8萬6千元美金（折合台幣約265萬元）。（圖取自菲律賓海關官方FB專頁Bureau of Customs NAIA）

2019-03-04 19:17

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓警方昨（3）日下午查獲一起大宗瀕危龜走私案，超過1500隻水龜、陸龜被膠帶封住4足後，放置於4個行李箱內，身價至少8萬6千元美金（折合台幣約265萬元）。據警方說法，懷疑是走私者擔心菲律賓動物走私的高罰責，最後選擇棄置這些行李箱於馬尼拉機場。

《BBC》報導，菲律賓警方在馬尼拉機場發現4件遭棄的行李，裡頭裝著1529隻各類龜種，黑市價格超過8萬6千元美金（折合台幣約265萬元），包括聯合國國際自然保護聯盟（IUCN）列為紅色名單的頻危物種蘇卡達象龜（Sulcata Tortoise）以及保育類的紅耳龜（Red-eared Slider）。

據警方所信，走私者得知菲律賓對於動物走私所處的高罰責，選擇棄置這些龜類。如遭查獲，將面臨2年的徒刑及20萬元菲律賓披索（折合台幣約12萬元）的罰鍰，目前這些龜類已交由野生動物走私監控組織（Wildlife Traffic Monitoring Unit）。

菲律賓海關已經證實，這4個行李箱是由一名菲律賓籍旅客，搭乘菲律賓航空從香港攜回。烏龜及陸龜多被當作寵物飼養，但在亞洲部分地區仍因傳統藥材或食材的觀念遭宰殺，其肉被視為壯陽藥、春藥，其骨亦被磨成粉當作藥物使用。

警方強調，於菲律賓走私野生動物，將面臨2年的徒刑及20萬元菲律賓披索（折合台幣約12萬元）的罰鍰。（圖取自菲律賓海關官方FB專頁Bureau of Customs NAIA）

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