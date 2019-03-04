無視民眾抗議 阿爾及利亞總統提交文件尋求5連任

2019-03-04 02:52

〔中央社〕儘管阿爾及利亞民眾大規模抗議總統包特夫里卡尋求5連任，但阿爾及利亞電視台Ennahar TV今天報導，包特夫里卡已經提交正式文件給選務當局，證實他將尋求連任。

Ennahar TV報導指出，多年來健康狀況不佳的包特夫里卡，今天已提交正式選舉文件給位於首都阿爾及爾（Algiers）的憲法委員會（Constitutional Council）。

國營的阿爾及利亞通訊社（APS）稍早報導，包特夫里卡不必親自前往憲法委員會遞交文件。瑞士媒體報導，2013年中風後就很少在公共場合露面的包特夫里卡，週末仍在瑞士進行健康檢查。

路透社掌握的目擊者指出，包特夫里卡競選陣營的卡車今天下午抵達憲法委員會。

數以萬計的抗議群眾今天一整天在阿爾及利亞各大城市進行示威，他們要求82歲的包特夫里卡下台。

示威群眾擠滿了阿爾及爾市中心，人數逼近1日的抗議規模，這也是2011年阿拉伯之春（Arab Spring）起義浪潮後的最大規模示威之一。

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