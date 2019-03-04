南韓蒜鄉義城郡冬運暴紅 如今因垃圾山悶燒蒙塵

2019-03-04 00:38

〔中央社〕南韓風景如畫的農村義城郡（Uiseong）是個盛產大蒜的偏鄉，直到當地被媒體暱稱為「大蒜女孩」的冰壺選手在去年南韓平昌冬季奧運奪得銀牌，義城郡才家喻戶曉，紅遍全國。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，近幾個月來義城郡再度成為關注焦點，但卻是為了不太體面的理由：當地一座垃圾山悶燒，凸顯人口稠密的南韓所面臨垃圾危機。

義城郡位於南韓東部，地處洛東江邊，如今當地田野中一座由17萬噸垃圾堆成的馬蹄形山丘正在燃燒，冒出陣陣濃煙，空氣中瀰漫燃燒塑膠的嗆鼻化學惡臭。

2月間一個冷冽清晨，6個穿著髒兮兮外袍與戴著防毒面具的工人，攀爬上這座15公尺高的人造山丘，以消防水管撲滅火勢。不過一處熄滅後，另一處很快又燃燒起來。他們已經賣力打火3個月，卻還看不到火勢止息之日。

住在垃圾山旁的一位茄農說，隨著火勢噴發的灰燼覆蓋她的溫室，遮蔽陽光毀了她的作物。

如今地方政府發給居民防毒面具。茄農說：「我的眼睛痛、頭痛，大家都很痛苦。」

根據地方官員的說法，義城郡的垃圾山是南韓規模最大的，而且有個說來話長的歷史淵源。

2008年回收業商人金錫東（Kim Seok-dong，譯音）獲准在義城郡堆放2000噸廢棄物。2016年居民開始抱怨當地滿是垃圾後，當局取消他的許可，他試圖對抗這道禁令，但2018年法院下令他移除這些廢棄物。

爭議越演越烈之際，經營廢棄物發電廠的業主李元俊（Lee Won-jeong，譯音）在2017年向金錫東買下堆疊廢棄物的垃圾山，不過仍由金錫東擔任經理人，李元俊人在南部的釜山，並辯稱對於垃圾山的問題完全不知情。

李元俊說，就在這樁垃圾山的買賣之後，金錫棟棄置了比法定許可多出80倍的垃圾，包括家用廢棄物、建築材料等，而垃圾分解後產生的沼氣在垃圾山內匯聚，自去年12月起燃燒。

義城郡環保部門官員說，有關當局正運用所有資源解決這個垃圾難題，但燃燒的垃圾山對他們而言實在太大，解決不了。

根據南韓的環境部門統計，全國大約有120萬噸的非法廢棄物。

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