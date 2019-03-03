桑德斯選戰起跑 諷川普「美國現代史上最危險的總統」

2019-03-03 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕日前宣布投入2020年美國總統大選的美國聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders），今天返回出生地紐約布魯克林（Brooklyn）發表他角逐白宮大位的首場集會演說，他誓言要擊敗「美國現代史上最危險的總統」川普。

《法新社》報導，現年77歲的桑德斯在紐約布魯克林充滿自信地說，他首先要做的是擊敗眾多競爭對手以贏得民主黨2020年總統提名。2016年，桑德斯爭取民主黨總統候選人提名，但最後敗給前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）。

桑德斯對在場的數千名支持群眾說：「我要感謝你們大家參與這場競選活動，這不只是為了贏得民主黨提名，也不只是為了擊敗美國現代史上最危險的總統川普，而是要藉由你們的協助，我們將改造這個國家，並最終創造一個為我們所有人、而非只是為那（頂端）百分之一服務的經濟和政府。」

桑德斯挖苦川普說，他沒有一個給他數百萬美元來打造豪華摩天大樓、賭場和鄉村俱樂部的父親；同時，桑德斯還向選民開出他的2020年選戰支票，包括全民健保、15美元的最低工資、教育普及和氣候變遷等。

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