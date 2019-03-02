頭髮要登記、內衣褲禁花紋 日高中校規挨批侵犯人權

2019-03-02 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕日本有專注學生權益的民眾團體，近期針對日本岐阜縣的63間縣立高中進行調查，發現有多所高中對於服裝儀容的校規涉嫌侵犯人權，認為這些「不良校規」不僅違反日本憲法，也與現行的《教育基本法》相違背；強調「教育的本質，在於培養學生自主思考，並自行選擇價值的能力」。

日媒《朝日新聞》報導，市民團體「孩童人權網‧岐阜」日前針對岐阜縣的63間縣立高中，調查規範學生日常生活與服裝儀容等相關校規進行調查，結果發現不少學校充斥著涉嫌侵犯學生人權的「不良校規」。

調查指出，關於髮禁，有20間高中為了調查學生髮色與髮質是否為天生，竟要求學生提交「頭髮登記申請書」等相關文件進行審查；另外連學生制服下的內衣褲顏色也受學校限制，有10間高中規定男生的內褲必須「純白無花紋」，有8間高中規定女生的內衣褲「不准有花紋」、「必須白色且繡圖僅限1處」等另外，僅有14間高中允許女生不分四季皆可穿長褲，不強迫穿裙子。

「孩童人權網‧岐阜」的代表、律師河合良房指出，對服裝儀容與活動的規範，超出必要範圍的「不良校規」，不僅違反《日本憲法》、現行之《教育基本法》，更違背聯合國《兒童權利公約》的精神，過嚴的校規也會讓教職員疲於處理校規事務，導致過勞與身心疲乏。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/