日本史上最長10連休 黃金週旅客將爆增 2.8倍

2019-03-02 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕適逢日本新天皇將於5月1日即位，日本將從4月27日起開始長達10天的黃金週假期，創下1948年日本《全國假日法》頒布後最長的連續假期。日媒預估，今年黃金週日本國內旅遊的預約數將為去年同期的2.8倍。倘若台人選擇在此期間造訪日本，無論是訂房還是觀光景點，將會面臨人山人海的處境。

由於今年黃金週長達10天，也因此刺激出大量的出遊人潮。據《朝日新聞》統計指出，今年日本國內旅遊預約數為去年同期的2.8倍、國外旅遊為3倍；其中北海道為4.8倍，沖繩3.7倍。此時除了旅館價格高漲，各地景點也會出現滿滿人潮，建議4月27日至5月6日期間出遊日本的旅客謹慎規劃。

「黃金週」是指日本在4月底至5月初期間，由多個節日所組成的連續假期。其中包括4月29日的昭和之日、5月3日的憲法紀念日、5月4日的綠之日，以及5月5日的兒童日。又由於現任天皇將於4月30日退位，新天皇將於5月1日即位，因此今年4月30日至5月2日也依法放假，今年的黃金週也因此長達10天。根據《產經新聞》報導，今年的黃金週也創下1948年日本《全國假日法》頒布以來最長的連續假期。

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