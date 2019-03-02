忍無可忍！臉書控告4中企、3中國人賣假帳號

2019-03-02 16:21

〔編譯孫宇青／綜合報導〕全球社群網站龍頭「臉書」（Facebook）及旗下照片分享平台Instagram，1日向美國聯邦法院提起訴訟，指控4家中國企業及3名中國公民推銷假帳號、按讚次數及追蹤者人數，盼法院頒布一項具有永久效力的裁決，禁止中企的相關行為。

路透及彭博報導，舊金山聯邦法院1日接受的一份訴狀指出，被列為被告的4家中企名稱分別為「9 Xiu Shenzhen」、「9 Xiu Feishu」、「9 Xiufei」及「Home Network」，總部位於廣東省深圳市及福建省龍巖市，均為電子和硬體設備製造商，也是軟體和網路廣告服務供應商。

FB指出，被告過去2年來，在FB和Instagram創建及宣傳假帳號，並在6個網站上大量販賣。這些假帳號具傳播假新聞、傳送垃圾郵件、網路釣魚、營銷及廣告詐騙等可帶來龐大收益的目的，FB將投入大量資源予以杜絕，包括每日禁用上百萬的假帳號。此外，亞馬遜、谷歌（Google）、推特（Twitter）、領英（LinkedIn）等網站上，也存在假帳號。

隨著各國政府開始質疑FB的政策，FB官方如何使用私人數據，及不良內容將對27億名月用戶帶來何種衝擊，逐漸受到嚴厲審視。此次向美國聯邦法院提出多起違反美國商標法之行為，正是該公司對商業濫用情事做出反擊。

訴狀中還指出，FB和Instagram在去年1至9月期間，已透過人工智慧（AI）查出21億組假帳號，通常是在其創建後不到幾分鐘，就予以刪除。

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