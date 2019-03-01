3天4百萬次觀看！海豚突然發情 撲倒正妹當眾活春宮

2019-03-01 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕國外1隻海豚在短短3天吸引420萬7398人次點閱！牠在工作人員進行餵食的當下突然發情，撲倒岸邊的女遊客，在她身上做出交配的動作，女遊客被此舉逗得哈哈大笑，網友們則看得血脈賁張。

秘魯臉書娛樂粉絲專頁「Comicos Ambulantes Perú Oficial」與影音平台「Dailymotion」均有貼出這段影片，內容顯示1名飼育員對著池水裡的海豚丟擲飼餌，此時1隻海豚竟撲倒岸邊1名女子，從她雙腿之間竄上並壓住她的上半身，不斷做出抽送的動作，女子也被突如其來的舉動逗得哈哈大笑，抱著海豚讓牠洩慾。

網友們認為這樣的自然景象相當罕見，紛紛標記親朋好友闔家觀賞，臉書影片從2月26日深夜2點上傳至今，在3天內吸引超過420萬人次點閱，台灣網友們留言指出「工讀生出來喔」、「海豚與人，我可是第一次看到」、「應該會生出美人魚」、「好想知道他們會生出什麼」。

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