咖啡當水喝一天最多10杯 30歲OL咳斷3根肋骨

2019-03-01 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢韓姓女子罹患流感，咳嗽不止，26日突然胸部劇烈疼痛，隔天就醫才發現，自己竟然斷了3根肋骨，經診斷後得知她每天把咖啡當水喝，才導致提前骨質疏鬆，而她的骨齡已相當於60歲老人。

據《武漢晚報》報導，現年30歲的韓女是個上班族，同時也是黑咖啡的愛好者，前陣子得了流感，咳嗽持續不止，過了半個多月都未好轉，26日在一陣咳嗽後，韓女胸部突然劇烈疼痛，隔天到武漢市中心醫院後湖院區胸外科就診，結果X光檢查讓醫生大吃一驚，因為韓女的第3、4、5根肋骨已全部骨折。

報導指出，醫生詢問韓女的病史和生活習慣後，才得知韓女把咖啡當水喝長達7年多，一天最多能喝到10杯。事後醫生安排她進行骨質密度檢測，發現韓女的骨齡已相當於60歲老人，因此合理推斷，她提前骨質疏鬆和長期過量飲用咖啡有關。

醫院胸外科主任陳寶均說，近年骨質疏鬆有年輕化趨勢，生活不規律、長期過量飲用咖啡、酒、碳酸飲料，或是有抽菸等不良生活習慣，都會加快骨齡老化。專家則建議，預防骨質疏鬆，平時要記得運動、多曬太陽，及多吃含鈣、磷高的食品，如魚、蝦、蝦皮、海帶、牛奶、雞蛋、豆類等，另外也建議45歲以上女性每年檢測骨質密度。

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