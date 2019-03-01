加徵25％關稅照吃！美龍蝦狂銷800萬公斤到中國

2019-03-01 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）統計，截至2018年11月底，美國共出口800萬公斤的龍蝦到中國，雖然中方從2018年7月起對此徵收25%關稅，但美國商人樂觀地表示，如果根本沒有加稅，整個行業「永遠不會知道這些出口有多強勁」。

根據《美聯社》報導，中國是美國龍蝦的大買家之一，這種龍蝦產自英國和加拿大海域，龍蝦業者指出，美國在2018年初受益於強勁銷售，在中國加徵的25%關稅生效後，同期出口開始比往年減少30％至50％，但同業之間此時才發現，原來銷往中國的龍蝦數量大得驚人。

海鮮行業分析師約翰．薩克頓（John Sackton）指出，光是龍蝦業務已顯示出美國能夠度過困難時期的能力，「整體出口沒有像我認為的那樣從懸崖上掉下來」、「在過去的6個月裡，有很大的推動力將產品銷往中國市場」，美國本土零售價格同樣強勁，2月龍蝦批發價格也高於去年同期。

緬因州龍蝦經銷商協會執行董事泰斯里基斯（Annie Tselikis）表示，中國加徵的關稅對一些個體出口商的影響較大，但若沒有加徵關稅，整個行業「永遠不會知道這些出口有多強勁」，現在各海鮮公司紛紛將中國的龍蝦訂單轉移至加拿大出口。

波特蘭緬因州國際貿易中心的高級貿易專家傑夫．貝內特（Jeff Bennett）提到，美國同時尋求其他亞洲市場（如泰國和台灣）進口美國龍蝦，使該產業在貿易戰受到的負面影響降到最低；該州商會同時要求美國對中談判團將龍蝦產業納入優先談判事項之一。

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