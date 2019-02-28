連幼兒園都不放過！習近平推「紅色文化」教育被砲轟

2019-02-28 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕中國為使「共產主義」向下扎根在學生心中，在新學期於江西省率先推動「紅色文化」教學課程，連同推出一系列教材，中國領導人習近平為此被網友砲轟「毛澤東時代再現」。

根據《自由亞洲電台》報導，中國官方為求「共產主義信仰」深植民心，在江西各級學校開辦「紅色文化」教育，從幼兒園至大學均為必修課程，中國教育部基礎教育司副司長俞偉躍過去曾對《江西日報》提到，「編寫紅色文化教材，就是要在孩子們幼小的心靈種下愛國、愛人民的種子」。

官媒《新華網》解析，當局之所以選擇江西下手，與當地「紅色文化底蘊深厚」有關，連帶透過「立德樹人」的教育內容，將共產主義滲透到學子們的日常生活，改變他們原有的「思想水準、政治覺悟、道德品質和文化素養」，最後再將此課程推廣到其他省分。

江西省教育廳接獲記者電訪，卻反問「你那邊是幹嘛的？這個我不太清楚」，中國教育部則無人接聽電訪電話；網友們認為中國當局是在「荼毒學子」、「共產獨裁法西斯偽政權」、「全家當年都是受害者，怎會容許紅色文化復辟？」、「中國歷史裏面，長期就是有那麼一班人，累死中國沒文化，沒進步，因為中國人從來無反省」。

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