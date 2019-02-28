不忍女童軍受寒買下所有愛心餅乾 爆紅「暖男」竟然是毒梟...

2019-02-28 22:10

〔即時新聞／綜合報導〕在美國，女童軍常要義賣餅乾。最近美國一位男子因為不忍女童軍要在寒冷的天氣裡賣餅乾，於是直接花1萬多元買下所有餅乾，善心舉動引來外媒報導。不過幾天後這名男子其實是一名毒梟，在買下餅乾的幾天後遭到逮捕。

綜合報導指出，美國南卡羅萊納州低溫最近下探華氏34度（約為攝氏1度），不過兩位女童軍（Emerson與Maya）卻需要在寒冷天氣裡義賣餅乾。一位非裔男子在看到她們後，決定將所有餅乾都買下，一共花了約500美金（約1.5萬新台幣）。

這位男子的善舉在網路上引來熱烈討論，《CNN》、《華盛頓郵報》、《CBS News》都據此報導。許多網友也都留言稱讚，「他人真好。」、「他有一顆好心腸。」、「做得好！」

不過這位好心男子在幫助女童的幾天後，卻因為被控密謀進口海洛因、古柯鹼等毒品而遭到逮捕。美國緝毒局（DEA）也證實，遭逮的毒梟確實就是最近在網路上爆紅、買下所有餅乾的暖男。

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