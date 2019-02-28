回應民間槍枝管控呼聲 美國眾議院通過20年來最嚴法案

2019-02-28 22:55

〔即時新聞／綜合報導〕為回應美國民間加強槍枝管控的訴求，美國眾議院在2月27日以240票同意、190票反對通過《HR8，2019兩黨背景審核法案》（The Bipartisan Background Check Act of 2019 （H.R.8），簡稱《HR8號法案》）；《HR8號法案》被稱為20多年來最嚴格的槍枝管控法案，民主黨希望能藉此向共和黨施壓，不過這項法案預料難以通過由共和黨掌握的參議院，就算最後也挺過參議院，白宮方面也放話，總統川普將會否決法案。

綜合外媒報導，《HR8號法案》將擴大購槍背景審查範圍，要求所有的槍枝交易都須進行背景審查，現行法令僅要求擁有營業執照的槍枝經銷商，必須對購槍者進行背景審核，但網路購槍、個人賣家交易等不在此限。另外，今天眾議院也將對《HR1112號法案》進行表決，法案將延長背景審查的工作時間，讓相關部門有更充裕的時間審核購槍者的身分背景，現行法規限制必須在3天內完成背景審核，否則交易程序將自動通過。

雖然《HR8號法案》號稱在眾議院獲得朝野合作，但事實上投同意票者中只有8名共和黨眾議員，不過，眾議院民主黨團希望能透過法案向參議院施壓；槍枝管制法案在美國國會的初步勝利，被視為一向對美國政壇影響力極強的美國步槍協會（NRA）的重要挫敗，而支持槍枝管控的死對頭，非營利組織「城鎮支持槍枝安全」（Everytown for Gun Safety）則歡欣鼓舞地說，「法案的通過，證明了槍枝管控不再是美國政治的選舉毒藥，而是一項重要的問題」

不過，許多共和黨人與NRA則抗議，「加強槍枝管制無法有效減少槍擊案發生」，背景審核的加嚴將使「守法公民」更難以取得槍枝，NRA更痛批，「罪犯不會受影響，但守法公民卻被視為罪犯！」但根據昆尼皮亞克大學民調研究所（Quinnipiac）在1月做出的民調顯示，有92％的受訪者支持對所有的購槍者進行背景審核，若以政治傾向做進一步分析，仍獲95％的民主黨人、94％的獨立選民與89％的共和黨人支持。

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