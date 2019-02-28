「政府」寫成「攻府」 陝西官網錯字被批損壞黨形象

2019-02-28 14:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國當局各地政府部門近日陸續公布，今年第1季政府官網抽查情況通報，部分官網被發現犯下「嚴重錯別字」，陝西一地方政府官網，竟將「政府」寫成「攻府」，遭批評「嚴重損壞了黨和政府的形象」。

綜合媒體報導，陝西銅川市政府網站25日通報指出，市商務局將「政府」錯寫為「攻府」，遭當局怒批「嚴重損壞黨和政府的形象」；黑龍江齊齊哈爾市也發布相關通報，有官網把齊齊哈爾市寫成「齊齊哈市」、秸稈寫成秸「桿」等。

《澎湃新聞》指出，地方政府官網出現嚴重錯字時有所聞，重慶市永川區區政府門戶網去年錯將中華人民共和國寫成中「共」人民共和國；甘肅景泰縣上沙沃鎮人民政府曾將中華人民共和國誤寫成中華人民「大」和國，都被批判「犯了嚴重低級錯誤」。

中國政府網曾公告，政府官網的嚴重錯別字列入「嚴重錯誤」指標考察點，若官網被發現出現嚴重錯別字超過3次以上，即判定為不合格，須立即進行整改，所謂嚴重錯別字的定義包括國名、國家機構名稱、黨和國家領導人姓名，以及「背離社會主義核心價值觀，有可能產生惡劣影響的錯別字」。

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