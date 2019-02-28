哭哭！被流浪貓咬傷 就醫打針後收到150萬元帳單...

2019-02-28 10:32

〔即時新聞／綜合報導〕貴到想哭！美國44歲野生動物專家帕克（Jeannette Parker），日前行經佛羅里達州大沼澤地國家公園外的鄉村路上，偶然看到一隻瘦骨如柴又病懨懨的流浪小貓，連忙從車上拿出鮪魚來餵牠，孰料手指卻被貓貓咬傷。她隨後就醫打針，沒想到帳單竟高達4萬8512美元（約新台幣150萬元）。

據《ABC》報導，帕克透露，小貓的牙齒咬破了她的皮膚，自己經過簡單清理後查了一下資料，開始有一點擔心，因為當局對附近區域發布了狂犬病警告。

於是她開車回家後打電話給衛生單位，但對方已經關門了，帕克只好去離家不遠的醫院急診室，等待與治療時間大約花了2個小時左右，並接受了2種針劑注射和1種抗生素治療，期間她從未和醫生有任何交談。

帕克就醫後放下心裡的大石頭，心情愉快地回家了，然後她收到了帳單，上面列出4萬8512美元費用，單單是一種預防性藥物就佔了4萬6422美元（約新台幣143萬元）。

原來，醫院為帕克進行的醫療服務除了檢查傷口，還有注射12毫升的狂犬病免疫球蛋白，該抗體能啟動免疫系統，進而保護人體免受病毒侵襲，這就是帕克帳單中最貴的藥物。

帕克好奇查了一下狂犬病免疫球蛋白的價格，發現該疫苗雖然很貴，但還不至於到這種天價的地步，平均批發價每毫升只有361.26美元（約新台幣1.1萬元），就她注射的劑量來看，成本差不多在4335美元左右（約新台幣13.3萬元）。

難道醫院方面在帳單金額上誤加了一個零？對此醫院發言人阿爾瓦雷斯（Dori Robau Alvarez）強調，狂犬病免疫球蛋白在醫院的價格為2毫升7737美元（約新台幣24萬元），從這方面看來帕克的帳單並沒有任何key錯的狀況。

不過，阿爾瓦雷斯也說，他們已為帕克的狂犬病免疫球蛋白價格降價至2毫升1650美元（約新台幣5萬元），這使得帕克的醫療帳單總金額降至9900美元左右（約新台幣30萬元），雖然還是很高，但比原本的天價已低了不少。

據了解，院方之所以會願意減價，主因是當時美國總統川普推行的「平價醫療法」正好上路，該法規要求院方在網路上公布所有隱藏費用的清單，讓醫院價格透明化。

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