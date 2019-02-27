中國「千人計畫」學者張以恒 騙取美科研經費挨告詐欺

2019-02-27 23:59

〔即時新聞／綜合報導〕來自中國的前美國維吉尼亞理工大學教授張以恒，非法向聯邦科研項目申請補助，遭美聯邦法院裁定騙取科學研究經費的詐欺罪、偽證罪、妨礙司法公正等罪名全部成立。

綜合媒體報導，曾入選中國「千人計畫」的學者張以恒，曾經是維吉尼亞理工大學生物系統工程教授，在該大學生物系統工程系參與了糖制氫、纖維素制澱粉、生物燃料電池等多個項目的研究。

2014年1月至2016年5月期間，張以恒成立一家生物科技公司CFB，然而2017年他被控帶領兩名中國研究生利用公司2015年7月已開發完成的低卡代糖低成本生產技術，分別向維吉尼亞理工大學、美國國家科學基金與能源部等單位，申請了上百萬美元的科學經費，同時他們還在天津工業生物技術研究所擔任首席研究員和研究員，同時領中、美兩份全職薪資。

維吉尼亞州西區聯邦法院上周裁定，張以恒欺騙聯邦政府，獲取超過百萬美元科研經費的詐欺罪，還有妨礙司法調查，向政府調查人員提交虛假工作表的偽證罪，這些罪名全部成立，但法官尚未公布刑期。

除了遭到美國政府控告，CFB市場開發主管羅傑斯（Ed Rogers）也對張以恒提出指控，羅傑斯表示，張在新技術發明前後常到中國，並試著說服羅傑斯將低卡代糖新技術的6成轉賣給中國，可獲得500萬至2000萬美元，羅傑斯不同意張的做法，3天後竟被開除。

「千人計畫」是中國政府為引進海外高層次人才專門設立的一個項目，但被外界被認為是以合法或非法手段獲得美國的技術和知識產權的一種手段。

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