一次看懂 陝北千億礦權案卷宗遺失黑幕重重

中國人民最高法院法官王林清曾在央視自承偷走卷宗。（圖擷取自央視）

中國人民最高法院法官王林清曾在央視自承偷走卷宗。（圖擷取自央視）

2019-02-27 21:28

〔中央社〕中國名嘴崔永元去年底爆料，涉及所有權糾紛的「陝北千億礦權案」卷宗在最高法院遺失，承審法官王林清也出面證實。但案情最後逆轉為王林清偷竊卷宗、崔永元洩密，兩人隨後去向成謎。

崔永元是前中國中央電視台主持人，因揭露知名女星范冰冰逃漏稅而聲名大噪。陝北千億礦權案卷宗遺失一事始於崔永元於2018年12月26日在微博上發文指出，「最高院有賊，陝北千億礦權案卷宗被盜兩年至今無下落。」

陝北千億礦權案源自10餘年前，陝西民營企業家趙發琦與當地省級國企簽訂探礦合約，但發現價值千億的礦產後，國企卻又與其他企業簽訂合作勘查合約，導致合約鬧雙包，令趙發琦權益受損。

此案經陝西省高院一審、最高法院發回重審，陝西省高院再一審，2011年到最高法院二審立案，去年一月二審宣判趙發琦勝訴，成為民企透過訴訟扳倒國企的罕見案例，喧騰一時。

事情原已告段落，卻因為崔永元爆料相關卷宗遺失，並劍指最高法院院長周強在過程中對此案「指導」甚深，企圖影響判決，因而再度引發關注。

崔永元自2018年12月30日起陸續發布3段最高法院二審承審法官的王林清出面揭弊的影片，除揭露周強直接干預案件，並爆料二審正、副卷宗2016年11月在王林清辦公室離奇遺失的經過。

王林清在影片中表示，在準備寫判決書前，發現原存在自己辦公室的案卷被盜。此外，法院內他的辦公室門口就有兩個監控攝影機，但都壞了，「我就感覺這個事非常蹊蹺。」

最高法院從一開始指卷宗被盜是謠言，但隨著不利最高法院的證據陸續曝光，最高法院最終承認確有其事並啟動調查，隨後更驚動中共中央政法委員會於今年1月8日成立聯合調查組展開調查。

調查期間，趙發琦於2月18日在推特上曝光王林清去年寫給紀檢機關的檢舉信，內容指出，2016年3月，王林清和其他法官決定趙發琦應當取探礦權時，遭最高法院審判委員會副部級專職委員杜萬華阻撓，稱周強要求改判、解除趙發琦的合約，被王林清等人拒絕。

王林清在檢舉信中指出，「我做夢也沒想到，他們如此膽大包天，手段如此陰險狠毒，直接釜底抽薪地把案卷給偷盜了。」

王林清說，由於卷宗遺失，他自認不宜擔任此案承辦法官，這項請求很快就被批准。隨後他就聽說合議庭另行補了一套二審的卷宗。

檢舉信指出，此案二審宣判後，陝西高院剛剛開始執行，最高法院便主動提出了「本案判決沒有執行內容」的報告。周強批示後，最高法院執行局隨後通知了陝西高院執行局。終審判決至今一直未被執行。

王林清指出，一場達12年之久的糾紛，在「勝訴」的名義下被司法裁判者的上司以嫻熟高超的技巧化成了一紙空文。

然而，聯合調查組2月22日公布的結果卻出現大逆轉。調查宣稱，卷宗遺失是王林清故意所為，原因是他對工作單位心生不滿，並由崔永元幫王林清錄製影片，反映案卷遺失、監視器「黑屏」等問題，再經崔永元剪輯後，分段在網路發布。

調查還指出，崔永元在網路發布的最高法院相關副卷資料，也來自王林清。經國家保密部門鑑定，王林清外洩的內容屬於「國家秘密」，崔永元協助在網路發布，依中國刑法「故意洩露國家秘密罪」規定，兩人行為都有起訴追究的空間。

自從揭弊影片發布後就失聯的王林清也於當晚現身央視「認罪」，隨即再度下落不明。王林清所撰寫的11部法律著作也在聯合調查結果公布同天被下架。

崔永元的微博在聯合調查結果22日公布後，至今沒有更新，絕大多數貼文也被禁止評論，前律師李莊確認崔永元平安在家，但這則微博原始貼文遭到刪除。

  • 前中國中央電視台主持人崔永元因揭露知名女星范冰冰逃漏稅而聲名大噪，近日捲入中國「陝北千億礦權案」，從22日起就未公開現身、發言，許多中國網友相當憂心崔永元是否平安。（資料照，中央社）

    前中國中央電視台主持人崔永元因揭露知名女星范冰冰逃漏稅而聲名大噪，近日捲入中國「陝北千億礦權案」，從22日起就未公開現身、發言，許多中國網友相當憂心崔永元是否平安。（資料照，中央社）

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