一次看懂 陝北千億礦權案卷宗遺失黑幕重重

2019-02-27 21:28

〔中央社〕中國名嘴崔永元去年底爆料，涉及所有權糾紛的「陝北千億礦權案」卷宗在最高法院遺失，承審法官王林清也出面證實。但案情最後逆轉為王林清偷竊卷宗、崔永元洩密，兩人隨後去向成謎。

崔永元是前中國中央電視台主持人，因揭露知名女星范冰冰逃漏稅而聲名大噪。陝北千億礦權案卷宗遺失一事始於崔永元於2018年12月26日在微博上發文指出，「最高院有賊，陝北千億礦權案卷宗被盜兩年至今無下落。」

陝北千億礦權案源自10餘年前，陝西民營企業家趙發琦與當地省級國企簽訂探礦合約，但發現價值千億的礦產後，國企卻又與其他企業簽訂合作勘查合約，導致合約鬧雙包，令趙發琦權益受損。

此案經陝西省高院一審、最高法院發回重審，陝西省高院再一審，2011年到最高法院二審立案，去年一月二審宣判趙發琦勝訴，成為民企透過訴訟扳倒國企的罕見案例，喧騰一時。

事情原已告段落，卻因為崔永元爆料相關卷宗遺失，並劍指最高法院院長周強在過程中對此案「指導」甚深，企圖影響判決，因而再度引發關注。

崔永元自2018年12月30日起陸續發布3段最高法院二審承審法官的王林清出面揭弊的影片，除揭露周強直接干預案件，並爆料二審正、副卷宗2016年11月在王林清辦公室離奇遺失的經過。

王林清在影片中表示，在準備寫判決書前，發現原存在自己辦公室的案卷被盜。此外，法院內他的辦公室門口就有兩個監控攝影機，但都壞了，「我就感覺這個事非常蹊蹺。」

最高法院從一開始指卷宗被盜是謠言，但隨著不利最高法院的證據陸續曝光，最高法院最終承認確有其事並啟動調查，隨後更驚動中共中央政法委員會於今年1月8日成立聯合調查組展開調查。

調查期間，趙發琦於2月18日在推特上曝光王林清去年寫給紀檢機關的檢舉信，內容指出，2016年3月，王林清和其他法官決定趙發琦應當取探礦權時，遭最高法院審判委員會副部級專職委員杜萬華阻撓，稱周強要求改判、解除趙發琦的合約，被王林清等人拒絕。

王林清在檢舉信中指出，「我做夢也沒想到，他們如此膽大包天，手段如此陰險狠毒，直接釜底抽薪地把案卷給偷盜了。」

王林清說，由於卷宗遺失，他自認不宜擔任此案承辦法官，這項請求很快就被批准。隨後他就聽說合議庭另行補了一套二審的卷宗。

檢舉信指出，此案二審宣判後，陝西高院剛剛開始執行，最高法院便主動提出了「本案判決沒有執行內容」的報告。周強批示後，最高法院執行局隨後通知了陝西高院執行局。終審判決至今一直未被執行。

王林清指出，一場達12年之久的糾紛，在「勝訴」的名義下被司法裁判者的上司以嫻熟高超的技巧化成了一紙空文。

然而，聯合調查組2月22日公布的結果卻出現大逆轉。調查宣稱，卷宗遺失是王林清故意所為，原因是他對工作單位心生不滿，並由崔永元幫王林清錄製影片，反映案卷遺失、監視器「黑屏」等問題，再經崔永元剪輯後，分段在網路發布。

調查還指出，崔永元在網路發布的最高法院相關副卷資料，也來自王林清。經國家保密部門鑑定，王林清外洩的內容屬於「國家秘密」，崔永元協助在網路發布，依中國刑法「故意洩露國家秘密罪」規定，兩人行為都有起訴追究的空間。

自從揭弊影片發布後就失聯的王林清也於當晚現身央視「認罪」，隨即再度下落不明。王林清所撰寫的11部法律著作也在聯合調查結果公布同天被下架。

崔永元的微博在聯合調查結果22日公布後，至今沒有更新，絕大多數貼文也被禁止評論，前律師李莊確認崔永元平安在家，但這則微博原始貼文遭到刪除。

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