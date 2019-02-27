1小時拔465根！日本這家店 專拔「白頭髮」

2019-02-27 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕當頭頂漸漸冒出白頭髮時，往往會給人一種變「老」的感覺，然而除了能透過染髮來掩蓋之外，日本現在更有店家推出幫忙「拔白頭髮」的服務，只要花3980日元（約新台幣1100元），半小時就可以輕鬆拔除200根，引發網友熱議，而有網友體驗過後也說，「離開的時候看起來重生了！」

據《週刊朝日》報導，這間「拔白髮專門店（白髪抜き本舗）」位於東京赤羽JR站附近，每天客人雖然平均僅有4、5個，但卻常常有專門遠從大阪、名古屋的客人慕名而來。店長高見澤表示，當初會開這間店就是因為，自己年紀輕輕就有許多白頭髮，但網路上卻又找不到任何有相關服務的店家，讓他感到遺憾，乾脆自己創立一間造福人群。

然而更特別的是，當店員巧妙地用鑷子替客人拔白髮時，還會一邊用手機記錄白髮的數量，平均約半小時就能替客人拔掉200根白髮，過去更有一小時拔了465根的最高紀錄。

對此，一名關西的網友體驗過服務就曾稱讚說，「離開的時候看起來重生了！」而大部分的客人也都表示，其實過程一點都不會痛，反而很舒服。

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