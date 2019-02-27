驚為天人！獻花金正恩引關注 19歲絕美校花身分曝光

阮秋媛獻花後意外爆紅。（圖擷取自Nguyen Thu Uyen臉書）

2019-02-27 18:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今晚將與北韓領導人金正恩進行二度川金會，2人也在昨（26）日先後抵達越南。對此，越南官方特別安排出美女獻花，不但讓金正恩看了笑開懷，這名顏值超高的獻花美女曝光後，也意外引起外界關注。

綜合媒體報導，昨日金正恩一抵達越南同登車站，就受到當地高階官員列隊歡迎，官方更特地安排了美女前來獻花；結果這名獻花的美女意外爆紅，也吸引了越南當地媒體登門採訪。

據悉，這名當日穿白色連衣裙的獻花美女名為阮秋媛（Nguyen Thu Uyen，音譯），就讀於諒山師範學院，主修中文，是名19歲的大一新生，也是該校學生公認的校花。

阮秋媛表示，她是在金正恩抵達前一天才收到通知，發現自己成為要向金正恩獻花的人，她表示「收到學校的通知，我非常緊張...完全沒有想到會被選中，但現在想起來，我感到非常高興，也非常榮幸。」

登上媒體版面後，阮秋媛也迅速在越南爆紅，許多網友紛紛在社群軟體上轉發她身穿白色連身裙獻花的照片，大讚她是「越南之光」；也有別國網友特地前往阮秋媛的臉書，留言稱讚她的美貌。

阮秋媛當日穿著白色連身裙，向金正恩獻花。（圖擷取自Nguyen Thu Uyen臉書）

阮秋媛登上媒體版面後迅速爆紅。（圖擷取自Nguyen Thu Uyen臉書）

阮秋媛就讀於諒山師範學院，主修中文，是名19歲的大一新生。（圖擷取自Nguyen Thu Uyen臉書）

阮秋媛是該校學生公認的校花。（圖擷取自Nguyen Thu Uyen臉書）

阮秋媛表示，她是在金正恩抵達前一天才收到通知，發現自己成為要向金正恩獻花的人。（圖擷取自Nguyen Thu Uyen臉書）

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