5千億豪禮送川普！越航空公司向波音採購110架飛機

2019-02-27 15:27

〔即時新聞／綜合報導〕川金二會今天晚間將登場，稍早越南多家航空公司與美國飛機製造商波音（Boeing Co）簽約，總計採購110架飛機。

綜合外媒報導，川金二會於越南舉辦，主辦國越南中央總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）與美國總統川普（Donald Trum）進行簡短會面，監督簽署兩國多項貿易協約，其中多家越南航空公司更向波音公司購買了110架飛機。

據《彭博》報導，110架飛機訂單由越竹航空（Bamboo Airways）向波音公司購買10架787-9 夢幻客機（Dreamliner），約30億美元（近台幣922億元）；越捷航空（VietJet Aviation）則採購100架曾在法恩堡航空展亮相的737 Max客機，約127億美元（近台幣3900億元）。

越南經濟成長促使航空業蓬勃發展，造就出國人數屢增，故越南不少航空公司也正在擴張機隊，越捷航空首席執行官Duong Tri Thanh表示，為考量汰換老舊機型才採買100架737 Max飛機，而新飛機可能將於2020年至2030年間交付。

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