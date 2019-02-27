拜託救我！可愛胖老鼠肥臀卡人孔蓋 9位猛男出動神救援

德國本斯海姆（Bensheim）鎮一隻母老鼠，日前疑似太胖卡在人孔蓋動彈不得，數名「救難」人員獲報前往現場，並用工具撬開助牠脫困。（圖翻攝自臉書粉專「Berufstierrettung Rhein Neckar」）

2019-02-27 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕德國本斯海姆（Bensheim）鎮一隻可愛的母老鼠，日前疑似太胖卡在人孔蓋動彈不得，9名「救難」人員獲報前往現場，並用工具撬開助牠脫困。這部5分多鐘的搶救胖鼠大作戰影片 ，上傳至今已累計逾70萬人次瀏覽。

綜合媒體報導，當地時間24日（週日）下午，義消接獲一通不尋常的報案電話，拜託他們去救一隻被人孔蓋卡住的老鼠。動物緊急救援人員塞爾（Michael Sehr）表示，「當事鼠」身材頗臃腫、臀部被困在洞口內，光憑一人之力難以救牠出來。

報導指出，最後胖鼠是在出動大型楔子、金屬桿、鉤子，以及整個消防團隊的通力合作下，從撐開的厚實圓形人孔蓋，以手輔助將鼠輩的腿部與尾巴推出去，再夾著牠緩緩放回下水道自由奔馳，過程中胖鼠還不時掙扎、叫喊，擺出一臉委屈的模樣，還歪頭伸手張嘴宛若在訴說「拜託救我」。

報導提到，塞爾坦言，有些人可能會問，為何要為了老鼠如此勞師動眾，不過即便是人人喊打的動物，仍值得受尊重，並透露事後從最早發現老鼠受困的女童那裡，收到了一張手繪的感謝圖片，上頭有隻老鼠，還有好幾顆愛心。

報導提及，搶救胖鼠的畫面，近日也被放上YouTube與臉書粉專「Berufstierrettung Rhein Neckar」，影片已有超過70萬人次觀看紀錄、照片也有上百人按讚，網友回應「兄弟幹得好」、「你們太棒了」、「謝謝你們救了牠」、「你們是尊重生命的模範」。

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