福島居民斥中央毀約！ 日政府擬將99％汙染土除汙再利用

2019-02-26 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府聲稱，99％的汙染土經處理後，能使放射濃度低於基準值，因此中央計畫將福島核災後產生的汙染土，經除汙後用於福島縣公共建設，不過這項提議卻引起當地居民反彈，批評這是變相將汙染土永久留存於福島。

據《朝日新聞》報導，福島在2011年的核災後，縣內汙染土超過1400萬立方公尺，日本政府曾承諾要在2045年3月前將汙染土全數移出福島，搬運到縣外的最終處分場。然而，最終處分場選址困難，日本政府至今未與地方政府展開交涉，因此中央有意透過除汙後的土再利用，減少需要處分的數量。

日本環境省參事官輔佐山田浩司表示：「要讓各地民眾接受作為汙染土的最終處分場，這件事絕不簡單。現在正在徵得全日本民眾的理解。」

報導指出，在2016年6月環境省舉辦的專家會議中，曾指出要找地方全面存放汙染土「幾乎不可能」。不過，若能將每公斤逾8000貝克輻射量的「指定廢棄物」的輻射濃度減低，應可作為道路、防波堤等公共建設地基使用，屆時表層再覆上沒有汙染的土即可。

另外，在去年12月的專家會議上，提到只要除汙技術進步，就可將1400萬立方公尺的汙染土濃度降低再利用，最後要處分的汙染土僅剩全體的0.2％，約3萬立方公尺左右。

不過，環境省預計施行再利用計畫的地點，未考慮國內其他都府道縣，只向福島3個市村町提案，讓當地居民不滿，質疑中央違背當初承諾，變相在福島進行最後處分，3個市村町中已有2個強烈反對。

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