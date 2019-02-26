迎「川金二會」 越南猛刷「和平」、「安全」形象

2019-02-26 08:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普、北韓領導人金正恩預定今天就會陸續抵達越南河內，為明天起為期兩天的「川金二會」進行會議，據報導，越南當局為了這次峰會，積極準備，不止全面提高安全戒備，河內市更是全面整頓市容，四處掛上看板，更好好迎接全球3000多位媒體記者，猛刷越南的和平及安全形象。

《越通社》報導，目前，河內市各主要街道、大酒店懸掛著4000幅宣傳海報、標語和2500面宣傳旗，安裝大型Led顯示板27個，加大對市內各主要道路的美化力度，而且，暫停所有市內施工中的工程項目，直到3月1日。另外，千名交通警察進駐到每個交通要道，確保會議期間的安全與順暢。

為讓國際社會對越南有更好的印象，越南還啟用一棟全新的國際新聞中心，服務全球3000多位媒體記者，而這個中心可服務4000位以上的記者。

另外，越南外交部副部長黎懷忠更界定，這次川金會是越南2019年的重大政治外交事件，受到國際輿論的特別關注，一定要確保「絕對安全」；同時希望透過這次事件，提高越南及東盟的國際地位，同時將越南成就及首都河內的風土人情，宣傳到全世界。

黎懷忠表示，越南將於2020年擔任東盟輪值主席國，也正參加聯合國安理會非常任理事國（任期2020年~2021年）席位競選等。

河內街道上街出川金會看板。（路透）

越南河內全面整修市容，並有千名警察戒備，以迎接川金二會。（路透）

越南河內全面整修市容，並有千名警察戒備，以迎接川金二會。（彭博）

北韓領導人金正恩將下塌的越南河內Metropole Hanoi酒店外面，全面戒備，警察站崗。（路透）

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