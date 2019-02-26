《還願》風波延燒 BBC引陳其邁：民主國家才有創作自由

2019-02-26 08:12

〔即時新聞／綜合報導〕台灣恐怖遊戲《還願》以1980年代的台灣為背景，上市即造成搶玩熱潮，卻因遊戲中符咒諧音「習近平小熊維尼你媽八七」，觸怒中國人神經，瞬間被抵制下架，《英國廣播公司》（BBC）報導此事，並引述我國行政院副院長陳其邁表示，「只有擁有民主和自由的國家，（創作自由）才能不受限制。」

《BBC》指出，遊戲開發商赤燭本月19日在遊戲平台Steam上架《還願》遊戲，隨即引發熱潮，有玩家注意到遊戲中有戲弄中國國家主席習近平的「彩蛋」後，赤燭已先在中國平台下架，並發表道歉聲明，稱會退費給被冒犯的用戶。

《還願》用古代字體，把小熊維尼與習近平寫在一起，而「小熊維尼」一詞2017年已在中國社群媒體被禁，因為有網友認為習近平長得很像小熊維尼。

報導也引述陳其邁的談話，稱「只有擁有民主和自由的國家，（創作自由）才能不受限制。」並提到台灣的社群媒體不受政府控制，成千上萬的用戶現在仍對該遊戲的彩蛋大開玩笑。

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