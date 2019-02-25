認為女兒「被政府裝監控晶片」 美國狂父以鎚子砸死2歲女

2019-02-25 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州日前發生一起人倫悲劇，有名26歲的父親竟以鎚子將自己2歲的女兒砸死；不過該名男子疑似精神異常，認為女兒遭「美國政府」埋入監控晶片，為了拆除晶片擺脫政府控制，才會痛下毒手，現場慘狀也使偵辦此案的警方毛骨悚然，而這名殺女狠父先被當局拘留，後來裁定以200萬美金（約6144萬新台幣）交保。

綜合外媒報導，這起悲劇發生在德州的奧蘭治（orange），現年26歲的男子約瓦尼斯‧羅科（Yovahnis Roque）與母親、自己2歲的女兒同住，但羅科在2月19日早上11點左右突然發狂，拿鎚子將女兒砸死，羅科母發現慘狀後，趕緊報警求救；警方抵達現場後，在臥室的衣櫥裡發現慘死的2歲女童，隨即將渾身染滿鮮血、精神有點恍惚的羅科逮捕，負責此案的警長羅伯特·恩蒙（Robert Enmon）表示，這是我從業29年來所見過最可怕的犯行，「許多親眼目睹的同僚，都無法忘懷眼前如同噩夢般的景象」

羅科在法院審理時向法官指稱自己「無法控制自己的行為」，並指控「是政府逼自己這麼做的」，認為政府在女兒身上安裝監控晶片，為了拆除晶片脫離政府掌控，才會以槌子敲擊女兒；據報導指出，羅科的妻子在2016年因一場嚴重的車禍身亡，而羅科當時也身受重傷，可能是從那時開始羅科的精神狀況便不穩定，認識羅科的朋友近期也頻頻收到他發來像是「世界大戰將至」等詭異訊息。

羅科被當局指控謀殺罪，將面臨無期徒刑與死刑，目前被裁定以200萬美金（約6144萬新台幣）交保。

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