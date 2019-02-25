評貿易戰...中官媒總編坦言：美國實力強 中國需讓步

2019-02-25 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普表示，由於與中國的貿易談判有實質進展，因此延長對中國加稅的期限，只不過川普並沒有給出具體時間點。中共官媒《環球時報》總編輯胡錫進今天也發文坦言，「對於美方實力比中方強，中國需要做出一些讓步，大多數人是明白的。」

胡錫進今天凌晨在其微博針對美中貿易糾紛發文，由於中國內部質疑北京當局在談判過程中讓步，他表示「中美貿易談判在衝刺，達成協議的可能性在增大，我相信絕大多數中國人對中美能夠結束貿易戰是歡迎的。」

他認為，美方實力強，大部分人都明白中國需要讓步，「對於中方會堅守核心利益，我們也有這樣的能力，美方也需要對中方的一些堅持和關切做出妥協，大家也是相信的。」他指出，這次美中貿易戰，美方打打談談，對中國民眾圍繞國際關係以及國家利益的理解形成新的洗禮，也考驗了中國社會的團結。

胡錫進最後強調，「中國社會是個大的利益共同體，我們的根本和共同利益塑造了主流輿論，一些具體利益和認識上的差異、以及輿論場的基本規律塑造了輿論的多元化，這就是圍繞中美貿易戰輿論的全景。老胡希望大家都能理性面對這個全景，不被一個枝節帶偏。」

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