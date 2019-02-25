《還願》氣死中國人 日本網友：快給我出日文版！

許多日本網友對《還願》表達支持：「快點出沒修改的日文版！」（圖取自赤燭遊戲 － Red Candle Games 臉書專頁）

2019-02-25 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕台灣恐怖遊戲《還願》結合本土元素與實境遊戲行銷，於全球遊戲銷售榜創下佳績，但因符咒暗諷中國領導人習近平「習近平小熊維尼你媽八七」，引來中國網友抵制。而此新聞也被日本網友注意，於日本知名網路論壇「5ch」引起熱烈討論，許多日本網友表達支持：「快點出沒修改的日文版！」

對於《還願》引起的爭議，以辛辣毒舌出名的5ch論壇網友表示，不懂說習近平是維尼也生氣，紛紛跳出來支持或嘲諷：「所以台灣是獨立的嘛」、「這在中國就死刑了」、「這個爭議延燒的不錯，是故意的吧」、「維尼很可愛，被說像維尼明明不錯，不懂在氣什麼」、「中國人果然被體制養慣了」。

「micropenis先生的肚量好小喔」、「我對現在還有人偏袒中共這件事真的感到很厭煩」、「維尼目前在維吾爾做的事情也是國際問題啊」、「中國人寫的簡體留言就噓爆，台灣人的繁體留言就讚爆」。

但也有反方意見認為，重點在於以諧音辱罵「你媽八七」，玩政治梗本來就要小心，尤其指涉「他國元首」就更不好，因此中國人會生氣也可以理解。

除此之外，不少日本網友也對遊戲表達支持：「好厲害，買了！加油！」、「這個必須要買來支持，《返校》也挺有趣的」、「IGN評分有9.8，這次評價不錯我也買了」、「都起這麼大爭議就趕快出個switch版吧」、「快點出沒修改的日文版！」

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