少年好奇心做實驗 超巿買蛋竟真孵出活跳跳小鴨

2019-02-25 10:10

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名少年秉持做實驗精神，從超商買回一盒鴨蛋，竟真孵出一隻活跳跳的小鴨，讓他相當興奮。

綜合外媒報導，居住於英國的少年阿特金斯（William Atkins），日前到連鎖超市「布萊頓」（Waitrose）中購買一盒2.30英鎊（約台幣92元）的鴨蛋，他堅信在適當的條件及環境下能將鴨蛋孵化，沒想到竟真如他所願。

《每日郵報》報導，阿特金斯事先花費40英鎊（約台幣1600元）購買一個孵蛋器，將鴨蛋上放去孵化後的第3天，在燈光下隱約能見到蛋殼內正在跳動的心臟，阿特金斯說：「從那時起，小鴨每天都在長大，約3個星期後蛋殼開始出現破裂的狀況，小鴨子就孵化出來了。」

阿特金斯表示，自己很喜歡野生動物相關的事，過去曾在超市購買雞蛋來做實驗，但並未成功，而這次真的孵出小鴨讓他非常驚訝且興奮，等確認小鴨性別後將為它命名為傑里米（Jeremy）或珍美瑪（Jemima）。

對此賣場人員表示，從超市鴨蛋中孵化出小鴨的可能性非常小，但並非不可能，雖農場供應的蛋標榜未經受精、不可能孵化出小生命，但平日區分鴨群性別是由專人負責，可能一時搞錯公母，才會發生這種事。

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