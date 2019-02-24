孟加拉航空驚傳劫機 緊急迫降後歹徒遭逮

2019-02-24 22:48

〔即時新聞／綜合報導〕孟加拉航空（Biman Bangladesh Airlines）今天一架從首都達卡（Dhaka）飛往杜拜（Dubai）的班機驚傳遭到劫持，之後緊急迫降在孟加拉的吉大港市（Chittagong），目前劫機歹徒已經被警方逮捕。

綜合外媒報導，今天（24日）一架飛往杜拜的孟加拉航空班機驚傳有歹徒持槍劫持客機，當地媒體《達卡論壇報》（Dhaka Tribune）指出，一名機場人員表示該班機起飛後不久，一名槍手試圖要闖進駕駛艙控制客機，該班機在當地時間傍晚5時40分緊急迫降在吉大港沙赫阿馬納國際機場（Shah Amanat International Airport）。

路透指出，該客機降落以後馬上緊急疏散機上142名乘客，而槍手在飛機上挾持機組人員，警方緊急封鎖周邊區域，與其周旋過後成功逮捕歹徒，遭挾持的人質也獲救。孟加拉空軍軍官拉赫曼（Mofidur Ra​​hman）表示該名劫機未遂的恐怖份子是名孟加拉籍男子，目前正接受警方訊問，針對其劫機意圖還有待警方做進一步了解。

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