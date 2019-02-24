送兒子治療網癮卻遭體罰殞命 死者母親：血的教訓

2019-02-24 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國安徽省一對父母花費10萬台幣將18歲的兒子送入「特訓學校」，原是期望學校能幫兒子戒除網路成癮，沒想到2天內兒子李傲便遭校方凌虐致死，死者母親劉麗表示「我們一家受到了血的教訓，很後悔。」

據《北京青年日報》昨（23）日報導，劉麗表示，當初做了那個決定是「死馬當作活馬醫」，而校方當時表明該校有心理輔導老師，且教育方式溫和，也承諾不會使用電擊之類的手段。沒想到根據驗屍報告顯示，李傲因高溫、缺乏飲食及遭毆打等因素，遭監禁體罰至死。

時間回到2017年8月，當時李傲輟學在家半年多，劉麗描述那時李傲經常泡在網咖，一待就是好幾天，還曾有10幾天都沒回家的紀錄。劉麗愛子心切，希望兒子能回到正途，在送去這間學校前，也嘗試過其他方法試圖轉移兒子的注意力，後來在親戚的慫恿下，上網找到這間「合肥正能青少年特訓學校」，沒想到這一送去就沒再回來。

「合肥正能青少年特訓學校」宣稱透過隔離封閉式的方式，能幫助青少年戒除網路成癮，解決叛逆等成長問題。李傲父母決定花費人民幣22800元（折合新台幣約10萬5000元），讓李傲接受長達180天的「封閉式培訓」。8月3日入學當天，學校教官還曾詢問過李傲的身體狀況，劉麗則回答兒子剛體檢過，一切正常，沒想到8月5日先是接到校方電話表示，「孩子中暑在搶救」，隨後被告知「孩子死了」。

事後，該教育機構的負責人因故意傷害罪和非法拘禁罪遭判16年徒刑，餘下4名教官分別獲刑1年至8年6個月不等的徒刑，該校也已勒令停業。

回想當時，劉麗表示自己非常後悔。「孩子再怎麼不聽話，等把這兩年叛逆期熬過去了，孩子也會懂事的。而且孩子心地很善良，不是十惡不赦的孩子，也很孝順，有時候看我做生意回來累了，還會給我搥背、按摩。他就是把自己封閉在自己的小世界裡了。我們當時也沒考慮清楚」。並表示當初做了那個決定是「死馬當作活馬醫」。事發一年多以來兒子成了家中「不能說的秘密」。

最後，劉麗表示，「不管怎麼說，我們一家人得到了血的教訓，我們也希望通過孩子的事情，讓其他家長也重視這個問題。」

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