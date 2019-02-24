不顧後遺症！南韓家長怕兒子「闖禍」 爭相讓中學生結紮

2019-02-24 18:00

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾近日不少家長讓才就讀中學的兒子動結紮手術，以避免孩子「闖禍」。

據《朝鮮日報》報導，江南區一名泌尿科醫師說，今年1月，已為兩名高三男生做過結紮手術，即使勸阻過，家長仍相當堅持。

醫師指出，近幾年來，未婚或未成年男性接受輸精管切除術的案例逐漸增加，且每逢寒暑假，前來諮詢相關手術的個案也越來越多。對此，家長認為「現在的小孩不是說管就管得住的。讓他們能夠安全、放心的玩樂好像才是父母該做的，因此才想了解結紮手術。」

由於近年來青少年的性觀念越來越開放，但是南韓普遍上在性教育方面仍相當保守，家長通常不會向10幾歲的子女說明保險套用途，甚至向孩子聲稱「結紮手術是像割包皮般的小手術」。

多數醫師仍不建議未成年者接受輸精管切除術，即使手術後未來也可以重建輸精管，不過結紮手術失敗率還是高達10％，可能會終生無法生育。結紮只是讓精子不要通過輸精管匯入精液裡，射精時仍會有精液而沒有精子，但是未來若重建輸精管，也可能會因為復原手術當下流出精子的品質與數量及結紮時間長短，而影響接通後的懷孕機率。

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