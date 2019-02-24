太陽去哪了？中國歷史罕見連續陰雨天 網哭：還我太陽

2019-02-24 12:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國數個地區已不見太陽多日，連續陰雨天讓不少網友在網路上抱怨「太陽去哪流浪了？」連罹患濕疹的人數也有增加的趨勢，中媒更報導，這連帶刺激了內褲的銷量。

綜合外媒報導，中媒表示這次的陰雨天對武漢地區來說是50年才一遇，不僅有武漢，包括浙江、杭州、江蘇等地都飽受陰雨天影響。

《九江新聞網》報導，據緊急救援中心的數據顯示，在陰雨天，摔傷及心血管疾病的患病率有增高的態勢，另因天氣潮濕，有過敏性疾病的民眾發病風險也會增加。

《梨視頻》則報導，由於連續陰雨天，網路上出現不少梗圖，最知名的為「問世間『晴』為何物？江浙滬曬不乾內褲」，該狀況導致內褲銷量大增，有商店店長表示，以前賣1週的貨現在1、2天就賣完了。

據了解，目前杭州、上海等城市在今日已有出現短暫太陽，不少網友直呼「太陽回家了」、「流浪累了回家了」，但專家指出，短暫太陽只是插曲，下週將重歸陰雨模式，陰雨天將要持續到3月多。

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