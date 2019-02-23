他在eBay賣錄影機 意外收到86歲買家的超暖感謝信

2019-02-23 21:38

〔即時新聞／綜合報導〕現在網路購物相當方便，幾乎任何東西都可以買賣。美國一位網路賣家最近透過eBay賣了一台錄影帶機，事後收到買家寄來的感謝信，他將信件內容公布後，感動許多網友。

綜合外媒報導，美國男子蘇克里（Matt Shoukry）最近在eBay用40美金（約1200新台幣）的價格賣出一台錄影機。事隔多天後，他收到一封來自買家的感謝信。這位買家已經86歲，他在信中表示，他之前找到多捲錄影帶，但由於沒辦法播放，他於是上網買了錄影機。透過網購的錄影機，讓他再次看到過去婚禮、退休派對的畫面。

買家看到過去的畫面感慨表示，當時他與家人、朋友都還很年輕，現在很多人都已經不在了。他再次向蘇克里道謝，「謝謝你相當慷慨的賣了這台錄影機，我想你知道有人對於這台機器感到滿意，會很高興。」

事後蘇克里將信件分享到推特，引來30多萬人按讚，感動許多網友。有人直呼，「我哭了。」、「好有禮貌。」、「這封信讓我心情很好。」、「愛死了。」

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