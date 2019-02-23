3米長「大王烏賊」現身河流！日本民眾慌：秒想到地震

2019-02-23 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕日本島根縣濱田市一條河流中，近日出現一隻「全長340公分」的大王烏賊，嚇壞不少當地民眾，擔心又有地震或海嘯發生，但經日本海洋專家判斷後，推測該烏賊應該只是個案，隨著潮流意外漂到河裡，民眾不必過度擔心。

據《朝日新聞報導》，日本濱田市21日一條河流中，出現一條超巨大的烏賊，讓發現的婦人嚇了一跳，隨即聯想到過去發生的大地震，立刻通報當地水族館及相關部門來處理，而工作人員趕到現場後，發現這隻烏賊不僅重達135公斤，全長更有340公分，若其伸長觸鬚要捕捉獵物時，總長更可能達到6、7公尺，相當驚人。

由於日本2011年的311大地震前，曾在海岸發現約20條有「地震魚」之稱的皇帶魚，因此許多民眾得知後都相當擔心，害怕這是地震或海嘯的前兆，不過海洋專卻家認為，該烏賊應該只是「個案」，從原本水深600至1000公尺的深海，意外隨著潮流漂進河裡，民眾不須恐慌。

據了解，這隻巨型烏賊是濱田市自2014年9月以來，被發現的第三隻「大王烏賊（Giant squid）」，目前這隻烏賊已經被冷凍起來，預計之後將被製成標本，放在水族館內供民眾參觀。

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