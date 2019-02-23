中國「將錯就錯」修改讀音 引發網友撻伐

2019-02-23 20:59

〔即時新聞／綜合報導〕近日中國微博有一篇題目為《注意！這些字詞的拼音被改了》貼文引發了熱烈討論，該篇貼文稱，中國有關部門在字典中修改了部分漢字詞語的普通話讀音，包括把很多常見詞的發音「將錯就錯」，改為大多數人都讀錯的用法。

根據《英國廣播公司》（BBC）中文網今天的報導，該微博貼文列舉很多常用詩詞與詞語讀音都遭修改，例如，常用詞語「說服」中「說」字的讀音，從音同「睡」改為跟「說話」的「說」同音、唐代詩人杜牧描寫秋天山林景色的名句「遠上寒山石徑斜」的「斜」，從拼音同「俠」改為「協」。

很多網友對讀音的修改相當不滿，有網友留言：「為什麼文化要給文盲讓步？這也能少數服從多數？」、「漢字古詩一直講究押韻，現在被改的不倫不類，當時的作者要知道了怕是要氣炸。」，教育學者熊丙奇對BBC中文說，修改已經確定的讀音會增加成本、焦慮，以及更不規範使用的情形。

而中國教育部下屬的語言文字應用研究所回應中國媒體稱，由於改後的審音表尚未通過審議，還是應該以原讀音為凖。

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