效法人魔 中國留德學生慘遭越南同學分屍吃肝

2019-02-23 21:56

〔即時新聞／綜合報導〕德國耶拿大學（University of Jena）去年8月發生了1起駭人聽聞的兇殺案，1名23歲越南籍留學生殺害了1名26歲中國留學生，並在吃其肝臟與碎屍後棄入河中，而該名越南籍留學生很可能因為精神疾病，不會被判處終身監禁。

綜合外媒報導，根據嫌犯向警方自首的供詞表示，他與死者住在同一棟宿舍裡，去年8月24日以收到死者的包裹為理由，引誘死者進入自己房間，當死者進入房內，他隨即鎖上房門並把音樂開到最大聲，趁死者彎腰拿起包裹時，拿槌子猛敲其後腦，將他活活打死後，將屍體切成碎片裝袋，丟棄在薩勒河（Sächsische Saale）中，直到與女友聊天時，談論到殺人一事，經女友苦勸後，4天後才向警方自首。

警方在薩勒河中打撈到部分死者屍體，撈起後發現死者的肝臟消失了，根據驗屍報告指出，肝臟可能被以刀刃之類的利器挖走，由於嫌犯十分崇拜電影《沉默的羔羊》中的人魔漢尼拔·萊克特（Hannibal Lecter），警方推測，他在行兇後仿照劇情，將死者的肝臟吃掉。

警方懷疑嫌犯的殺人動機為金錢，因為嫌犯在殺死受害者後，偷走死者的電腦與手機，並在行兇3日後以死者名義在亞馬遜（Amazon）訂購上千元商品。

不過嫌犯卻對此供稱不知道自己為什麼犯案，而他也跟被害人不熟，經過法醫診斷後，認為這名越南籍留學生患有「偏執行精神分裂症」，並不知道自己的行為有無違法。

本案將在下周二（26日）格拉（Gera）地方法院開庭，當地媒體認為，嫌犯將不會被判入獄服刑，但很有可能必須永遠住在精神病院。

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