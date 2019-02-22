「鱷魚先生」57歲冥誕 Google插畫惹鼻酸、子女發文懷念

「鱷魚先生」的女兒賓蒂在Instagram上分享父親一手抱著自己、另一手抱著無尾熊的照片，表示「謝謝您一直是我的指路明燈。」（圖擷取自Bindi Irwin IG）

2019-02-22 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕大家還記得已故動物節目主持人「鱷魚先生」史帝夫厄文（Steve Irwin）嗎？今天（22日）是他的57歲冥誕，Google Doodle特別把屏幕更換成他抱著最愛的鱷魚、與家人一同玩耍等一系列插畫來紀念他。而「鱷魚先生」的兒女同樣也發文來紀念老爸。

以動物星球頻道《鱷魚拍檔》節目享譽全球的澳洲「鱷魚先生」史帝夫厄文，2006年在澳洲昆士蘭海域潛水拍攝紀錄片時，不幸遭魟魚尾刺刺穿胸部，送醫搶救無效過世，享年44歲，而今天則是他的57歲冥誕。

當時「鱷魚先生」意外身亡時，他的女兒賓蒂（Bindi Irwin）年僅8歲，兒子羅伯特（Robert Irwin）更只有3歲，13年過去了，當初陪著他一起上山下海的賓蒂，今天則在Instagram上分享老爸當時一手抱著自己、另一手抱著無尾熊的照片，表示「謝謝您一直是我的指路明燈。」

兒子羅伯特則說，「非常感謝@google用全世界的#GoogleDoodle來紀念爸爸。這是慶祝他生日的完美方式，分享他為了讓世界變更美好所做的一切」。

Google Doodle將屏幕更換為鱷魚先生的一系列插畫。（圖擷取自Google）

Google Doodle將屏幕更換為鱷魚先生的一系列插畫。（圖擷取自Google）

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