躲電梯想性侵少女遭住戶發現 戀童癖男下身赤裸狼狽逃跑

2019-02-23 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯首都莫斯科日前發生1起性侵未遂案，1名24歲的戀童癖男子迪米崔（Dmitry M）在自家公寓的電梯內埋伏，待目標少女進入時伸狼爪，直到1名男性住戶發現後阻止，下身赤裸的迪米崔才倉皇離開，之後警方在附近的建築物逮到迪米崔，帶回警局偵辦並將他拘留。

綜合外媒報導，迪米崔獲悉一名14歲少女出門上課時間，埋伏電梯內等待，等她9樓走進電梯便進行攻擊，強脫她身上的衣服，甚至多次出拳毆打，直到1名男性住戶出現救出了少女。

狄米崔見狀趁隙逃跑，警方接獲住戶報案後迅速抵達現場，發現迪米崔慌亂中遺留的內褲、褲子、鞋子與單隻襪子，警方在附近的一棟建築物中搜索，發現下身赤裸、光著屁股的迪米崔，並把他逮捕到案。

迪米崔目前被警方拘留，等候法庭審訊，如果犯下的罪名成立，將面對8至15年的有期徒刑。

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