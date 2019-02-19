太巧！8位賽車選手都姓鈴木 主播實況神口條

2019-02-19 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本濱松市近日舉辦摩托車場地繞圈賽，其中第12回賽事被外界稱為「最強鈴木選拔賽」，因為8名參賽者全都姓鈴木。不過，最叫人佩服的是，主播口條清晰，短短幾十秒內連喊十多次「鈴木」，依然穩住陣腳不笑場，讓不少網友大讚主播專業。

綜合日媒報導，整場賽事共96位選手，有10人姓鈴木，因此主辦單位刻意抽出其中8人，進行最強鈴木選拔賽，藉此吸引更多關注。在這場賽事中，鈴木選手們的年齡介於25歲至73歲間，彼此沒有血緣關係。

報導指出，主播在比賽過程中，不斷重複提及鈴木2字，「8名鈴木選手將進行一場激烈的爭鬥」、「最有人氣的鈴木是4號選手」、「鈴木的一對一對決」。最後，由7號選手鈴木清率先衝線，取得「最強鈴木」的頭銜。

據了解，位於福岡縣的飯塚市在2009年時，也曾舉辦「田中選拔賽」，讓選手爭奪最強田中的封號。田中是日本第3大姓，而這次的鈴木則是第2大姓，想必以後也將會出現第1大姓的「佐藤選拔賽」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/