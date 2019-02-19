不只鋼纜異常斷裂 中國深圳灣大橋驚爆往海面塌陷

2019-02-19 00:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國連接香港的「深圳灣公路大橋」通車才12年，近期內除了傳出外置鋼纜因鏽蝕導致斷裂，還驚爆出現整座橋面往下塌陷的情況，有網友用外媒拍攝的照片佐證，水平橋面中間的確明顯「下垂」。

臉書與中國論壇「香港高登」討論串中，有香港網友貼出「深圳灣公路大橋」的夜晚照片，貼文中寫道，「這是幾個月前朋友用手機拍的照片，可見深圳灣橋的中部明顯下垂，到肉眼能分辨的已經是很嚴重了，加上十年前從土木工程署的朋友得知該橋中國方面負責建築的部分沉降得非常厲害」。

貼文提到，「橋完成了以後整條橋一概由港方負責保養維修，所以維修費也非常貴，我看終有一天該橋會斷開」；但有香港網友持相反意見，認為該座橋本來就並非平直的，在設計上為了順應海流方向，因此橋面有蜿蜒之處，從側面看起來中央部位高度較低。

但可確定的是，法國國際廣播電台（RFI）報導，香港路政署署長陳派明16日召開記者會表示，15日例行檢查發現，大橋往香港方向段有1條直徑達160毫米的外置鋼纜疑似因鏽蝕斷裂，由於鋼纜以灌漿保護，難以觀察鏽蝕情況，需用其他檢測方法，查明壽命達50、60年的外置鋼纜是否因人為因素影響到施工品質、原料或保養問題。

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