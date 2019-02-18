奇特！狗狗耳朵多出一張嘴 長牙還會流口水

2019-02-18 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧克拉荷馬州一名婦女賀南德斯（Heather Hernandez）收養一隻相當有特色的流浪狗，牠其中的一邊耳朵長出「嘴巴」，裡頭有幾顆牙齒，甚至還會分泌唾液。即使很多人嫌牠醜，賀南德斯依然對牠愛護有加。

綜合外媒報導，現年5歲大的流浪狗「托德」（Toad）是一隻有奇特症狀的母狗，牠被動物收容所送至附近專治重病動物的醫療中心，經獸醫診斷後發現，牠原先右耳的地方長出「一張嘴」，也就是說，牠少了一隻耳朵，卻擁有2張嘴。

醫生推測，關於第2張嘴的成因，可能是因為托德在母胎中「吸收」了自己的雙胞胎手足，才會多出一張嘴。第2張嘴除了有牙齒外，也會分泌口水，不過由於缺乏顎部，無法自由開合，因此這張嘴不能自由活動，不過並不妨礙牠的正常生活。

報導指出，賀南德斯不只是托德的主人，同時也是該醫療中心的創辦人，她表示：「我們原以為牠只有2顆牙齒，直到數週前替牠清耳朵，才發現還有其他顆，而且有些已經裂開了，這會讓牠不太舒服，因此我們將牠的爛牙拔走。」她提到，獸醫最後將疑似連接著頭骨的主要牙齒留了下來。

據了解，儘管托德特別了些，但生理上的不同並未對牠的生活造成太大影響，頂多就是喝水、喘氣時，第2張嘴也會流口水。賀南德斯強調，托德對家庭很忠心，「牠給我帶來了無限的快樂和幸福」。

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