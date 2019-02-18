香港4院校「自我審查」 不敢標台灣「國立」大學

2019-02-18 19:41

〔即時新聞／綜合報導〕香港部分大專院校，在新聞稿、校史或教職員學經歷中提及台灣國立院校時，皆會刪去「國立」和「National」字眼。對此，有台灣學者指出，這種「自我審查」的確存在。而香港學者則認為，應尊重台灣院校全名，指若「自我設限」，實屬社會倒退。

據香港《明報》報導，查閱全港12間大專院校的資料，發現至少有4間院校在描述台灣「國立」校院時，均刪去「國立」二字。另外，香港科技大學校長史維、香港城市大學校長郭位兩人，雖都畢業於台灣國立清華大學，卻只有郭位在網站的學經歷中標明「台灣國立清華大學」；史維所發之學歷新聞稿，寫著「台灣新竹的清華大學」。

對此，香港科大解釋「台灣大學」較為人認識，故採用此類稱號，以便溝通。城大則表示，絕無刻意避開「國立」。至於香港中文大學和珠海書院亦在網頁中省略「國立中央大學」、「國立成功大學」、「國立台灣大學」等校名中的「國立」字眼，雙方皆表示，對所有合作院校絕對尊重，不同部門會依個別做法與外校交流。

珠海書院一位不願具名的學者向中央社表示，他認為校方高層及各系所對自己所接洽的學校和學者資料，各持不同態度，有些系所認為需要刪除「國立」字眼，其他則否。他說：「香港大專院校不使用『國立』字眼的情況確實存在，這是一種『自我審查』，但這是各校個別的狀況。」

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