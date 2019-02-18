雙性人是男是女？南非奧運金牌女將出庭捍衛參賽權

2019-02-18 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕國際田總（IAAF）前年公布檢驗報告指出，選手體內的睪固酮值確實會影響表現，提議強制雄性激素較多的選手在參賽前服用藥物，讓睪固酮值下降至標準，首當其衝的南非田徑女將塞門亞（Caster Semenya）今日出席國際運動仲裁庭（CAS）對此案的聽證會。

綜合外電報導，儘管國際運動仲裁庭過去曾裁定，國際田總不得因選手的睪固酮值限制選手參賽，但國際田總在前年調查發現，體內有較高睪固酮含量的選手，表現較一般女選手優秀，因此向國際運動仲裁庭上訴，希望能強制睪固酮值先天較高的女選手，先服用藥物將睪固酮值降低到標準值5 nmol/L以下才能參賽。以上規定原訂於去年11月開始實施，但為了等待國際運動仲裁庭的裁決，國際田總將時間後推至3月26日。

假如國際田總上訴成功，首當其衝的將是曾獲奧運800公尺金牌的南非田徑女將塞門亞，今日塞門亞特別出席國際運動仲裁庭的聽證會，為自己的參賽權奮鬥，塞門亞的律師團也抨擊國際田總的上訴絕對是種歧視。南非體育部長桑沙（Tokozile Xasa）則表示，南非政府相當關切此案，「國際田總的提議可能會讓許多南非村莊中，夢想成為運動員的女孩們失去希望」。

國際田總的主席柯伊（Sebastian Coe）否認歧視批評，表示國際田總的核心價值是希望透過運動員的表現提升女性權益，他們欲推行的新規是為了保障競賽的公開性、公平性。

南非田徑女將塞門亞2009年在田徑世界錦標賽中一舉奪金，亮眼的成績讓他的性別遭到質疑，同年國際田總透過醫學鑑定，確定塞門亞是1名沒有子宮、卵巢，且有隱睪的雙性人，睪固酮值比一般女性高了3倍，但最後還是讓塞門亞繼續以女性身分參與各大賽事。2012年塞門亞在倫敦奧運中拿到800公尺項目第2名，2016年更在里約奧運800公尺項目拿下金牌。

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