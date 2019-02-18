追求婚姻自由被勒死 叔父兄竟以「榮譽處決」獲判無罪

2019-02-18 19:47

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦傳出一起「榮譽處決」案，一名女性莎娜（Sana Cheema）希望嫁給義大利男子，最後卻遭反對的家人活活勒死，而當地法院15日竟宣布，將涉嫌勒死莎娜的3名家人「無罪釋放」。

綜合外媒報導，莎娜在巴基斯坦出生，但她大部分的時間都生活在義大利北部，她曾向家人表示，想嫁給一名義大利男子，卻遭家人反對，因為他們想把她嫁給另一名親戚。2018年4月，莎娜在回去探親的途中失聯，她的友人請當地警方協助搜查，在調查過程中，莎娜的家屬向警方聲稱她已經去世，而且是「自然死亡」，當時在未經驗屍的狀況下，已將她的屍首直接於家鄉埋葬。

相關新聞爆出後，除了巴基斯坦媒體外，英國廣播公司及多間義大利媒體也大肆報導，文中都懷疑莎娜的死亡疑似涉及「榮譽處決」。接著，經警方進一步調查，挖掘出莎娜的屍體後，才證明她的真正死因是被勒斃，隨後她的父親古拉姆、哥哥阿德南和叔叔馬扎爾因涉嫌參與此案被捕，3人在調查過程中曾一度承認罪行，然而事後又改口不認。巴基斯坦法院15日宣布，由於缺乏直接證據，因此宣告3人無罪。

對此，義大利內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）在推特上表示：「太遺憾了，如果這就是所謂的『伊斯蘭正義』那就太可怕了。我為莎娜祈禱。」另外，義大利一名地方政治人士貝卡洛西則指責，判決結果簡直是對莎娜的「二度殺害」。

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