是時候分別了！她忍痛14年終截肢 還寫「分手信」給右腳

2019-02-18 16:05

〔即時新聞／綜合報導〕有些男女在與另一半提分手時，會寫分手信告訴對方確切原因。不過美國一位女子最近卻寫了一封分手信給自己的右腳，因為她在14年前摔斷腳踝，但狀況卻一直沒好轉，她因此下定決心要截肢。

綜合外媒報導，美國科羅拉多州一名27歲女子貝科薇絲（Jordan Beckwith）在13歲那年因為騎馬摔斷右腳踝，不只骨頭底部碎裂，還有一小塊骨頭插進她右腳。雖然她事後有動過手術，卻仍沒有痊癒，因此在過去14年裡，右腳都很痛，而且一直需要服用止痛藥。貝科薇絲後來終於明白，日子永遠不會變好，她因此決定要將右腳截肢，她更在手術前寫了一封分手信給右腳。

貝科薇絲在給右腳的分手信上寫著，「這不是我的錯，錯的是你，我相信我們過去曾一起有過很多快樂時光，但現在是時候分別了，我祝你一切好運。」她之後更逗趣的用黑筆在腳上記錄下要截肢的位置，然後還畫上一把剪刀。

現在貝科薇絲已順利動完截肢手術，她仍在學習適應沒有右腳的生活，她更定期在YouTube頻道上分享開始使用義肢的心得。她認為在網路上分享她的經歷，除了可以讓自己變得更強壯，也可以幫助到其他人。

其實截肢對貝科薇絲而言也並非是壞事，她表示她自從13歲受傷後，就再也沒有機會跑步，但她現在已經打算要買一支可以跑步的義肢右腳，她相當期待能夠再次跑步。

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