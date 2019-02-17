美國大學學費沉重 學貸違約總額高達5.1兆

2019-02-17 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國大學費用高昂舉世聞名，即使是最近幾年美國就業率高升，薪水仍難以補足學費漏洞，導致美國學生學貸違約率持續飆升，去年第4季違約總額已高達1664億美元（約新台幣5.1兆元），甚至間接造成政府赤字上升。

美國大學學費持續高攀，根據《彭博》對紐約聯邦準備銀行數據的計算，美國學貸違約率最近幾年始終在11％左右，但是美國學生總負債額仍未稍減，已達到1.46兆美元（約新台幣45兆元）之鉅，

甚至是在最近幾年，美國失業率逐步下降至低於4％的情況下，學貸違約的情形仍完全沒有改善，說明美國的工資無法解決許多學生的學貸壓力。「彭博行業研究」（Bloomberg Intelligence）的策略師傑西（Ira Jersey）就直言：「大學畢業生的薪資水準仍難以應付學貸。」並反問：「如果只能在償還學貸跟飲食住房間選擇，你會選啥？」

傑西也認為，雖然這不致影響到經濟，但毫無疑問的是政府赤字上升的原因之一。目前美國學貸違約總額，是2009年金融風暴美國為拯救搖搖欲墜車廠所提供紓困金總額的2倍。

過去20年，美國大學學費幾乎加倍調漲，即使是公立學校，過去10年以來平均每年學費亦調漲了3.1％，高於過去10年以來每1年的通膨率。聖路易聯邦準備銀行甚至曾發表文章，直指美國大學生在金錢積累方面，並未得到應有的回報。

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