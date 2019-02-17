《一秒鐘》疑似「被撤展」 柏林影展擺空椅子表無聲抗議

2019-02-17 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕第69屆柏林影展在今天（2月17日）順利落幕，華人電影從業者也大有斬獲，不過遺憾的是中國知名導演張藝謀其執導的作品《一秒鐘》疑似因為內容觸動中共當局的敏感神經，在最後一刻突然宣布撤展，令人扼腕；不過向來不懼「政治因素」的柏林影展，也在閉幕式擺上一張空指子，以特殊的方式表達無聲的抗議。

《德國之聲》報導，張藝謀所執導的作品《一秒鐘》原本有參加柏林影展，並角逐最佳影片獎項「金熊獎」，但該電影的製作方後來卻無預警在開展前夕以「技術問題」喊停，突然宣布撤展的決定也引起文藝界譁然；當時有外媒猜測是《一秒鐘》的劇情內容有關中國官場的腐敗及文化大革命等情節，觸及中共當局的敏感神經，才會被迫撤下。

對此，柏林影展在舉行閉幕式時，還特別擺上一張空椅子向張藝謀致敬，並對《一秒鐘》被消失表達無聲的抗議；而影展的評選主席茱麗葉·畢諾許（Juliette Binoche）也在頒獎儀式開始前特別致辭，為張藝謀無法競逐金熊獎的作品《一秒鐘》感到遺憾；她表示，自張藝謀在31年前以《紅高粱》贏得金熊獎後，他就成為國際影壇一個重要指標，我們希望未來可以在世界各地的電影院觀賞《一秒鐘》，本屆柏林影展非常遺憾這部電影無法參展。

而報導指出，向來不怕政治爭議的柏林影展，除了以「空椅子」抗議《一秒鐘》被消失外，影展的官方網站中，也將「台灣」獨立在國家選項，同時出現在國家列表的還有中國和「香港/中國」；柏林影展的發言人弗勞克·格萊內爾（Frauke Greiner）對此表示，柏林影展多年來一直把台灣單獨列為參賽國家，不過並不包括任何政治上的表態，也從未收到任何一方的抗議。

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