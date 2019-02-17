勇！半馬女跑者完賽前遭大狗猛咬 浴血衝過終點

2019-02-17 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕用生命在跑！美國佛羅里達州大西洋海灘近日舉辦唐娜半程馬拉松賽（Donna Half-Marathon），40歲女跑者斯塔克豪斯（Julie Stackhouse）在快要完賽時遭到80磅（約36公斤）的鬥牛㹴狠咬，但她仍浴血衝過終點線。

據《福斯新聞》報導，斯塔克豪斯當時距離終點僅1英里（約1.6公里），並且保持在第3名位置，但接著她遇到一隻沒有牽狗繩的鬥牛㹴。斯塔克豪斯回憶，這隻大狗充滿侵略性不斷咆哮，因此她將身體從最後1英里的模式轉換成隨時準備戰鬥或飛奔避開的狀態。

緊接著鬥牛㹴將她撞倒並試圖啃咬她的臉，斯塔克豪斯連忙抬起手臂阻擋，但也就在這時被大狗咬傷了手臂。不過，為她加油的朋友和她本身都激勵自己完成比賽，因此斯塔克豪斯站起來朝著終點跑去。

因為被狗襲擊延誤了大約45秒，斯塔克豪斯衝過終點時已變成第4名，她不久後便昏倒送入急診室，手臂上的傷口則縫了6針。

斯塔克豪斯平常是一個狂熱的跑步者和教練，她為了自己罹患乳癌的母親多次參加唐娜半程馬拉松賽（該馬拉松專為乳癌防治募款），並且兩次勝出。斯塔克豪斯說，在她多年的比賽經驗中，從未發生這種事。

唐娜半程馬拉松創辦者唐娜·迪伊根（Donna Deegan）表示，這隻咬人的鬥牛㹴是一名觀眾帶來的，當時飼主以為狗有被綁好，對於發生意外也感到很糟糕。大西洋海灘警方已對飼主開出罰單，鬥牛㹴則依照當地衛生部門的規定，在飼主家中隔離。

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