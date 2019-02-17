中使館疑下指導棋要學生鬧場 加國學生怒：這裡不是中國！

2019-02-17 07:35

〔即時新聞／綜合報導〕西藏裔女學生齊美拉姆（Chemi Lhamo）獲選為加拿大多倫多大學（UTSC）學生會長，台灣學生、跨性別女性蔡禮陽（Leon Tsai）則當選副會長。此事引起中國留學生在網路上動員批評；另外在麥克馬斯特大學（McMaster University），也出現中國留學生飆罵前加拿大維吾爾大會主席托度希（Rukiye Turdush）事件，外傳兩起事件疑是中國駐加拿大使館在背後「下指導棋」。

綜合媒體報導，拉姆和蔡禮陽分別當選正副會長，此事引起中國留學生不滿，不少人在網路上動員狂批拉姆，指拉姆在個人Instagram上介紹自己支持「圖博（中國稱：西藏）自由」（Free Tibet），也曾說過「圖博從來不是中國的一部份」，將拉姆打為藏獨份子，甚至認為拉姆「會用大學生的錢，為藏獨事業做貢獻」。

事件爆發後，有不少人發起支持拉姆的連署，並怒嗆中國留學生：「這裡不是中國」，強調拉姆透過公平選舉產生的學生會長，中國留學生應該尊重選舉結果，否則不配擁有自由。

另外，根據《自由亞洲電台》（RFA）報導，加國安大略省的麥克馬斯特大學，最近也發生中國留學生在新疆再教育營講座中，突然對演講人、前加拿大維吾爾大會主席托度希咆嘯事件。《RFA》報導提到，講座舉辦前，就有中國留學生在微信群組內討論如何去鬧場，並向中國領事館報告，兩起事件不排除是中國駐加拿大使館在背後「下指導棋」，唆使學生所為。中國駐加大使館昨天則發表聲明，否認當局有參與該事件，不過堅決支持「中國留學生的正義和愛國行動」。

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